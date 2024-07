KLM 777 wijkt op laatste moment uit

Een Boeing 777-300ER van KLM was zondag op weg van Schiphol naar Kaapstad, Zuid-Afrika. Het toestel landde uiteindelijk op een hele andere luchthaven.

De machine, registratie PH-BVK, voerde KLM-vlucht KL597 uit. Toen de Boeing al ruim tien uur had gevlogen en Kaapstad bijna had bereikt, draaide die richting het noordoosten en vloog de stad voorbij. Ongeveer anderhalf uur later landde de 777 op het vliegveld van Johannesburg. Vluchtdata van FlightRadar24 toont dat de KLM-vlucht niet de enige was die uitweek naar een andere luchthaven. Het vluchtpad van de PH-BVK © FlightRadar24

Cape Town Airport plaatste een bericht op X waarin de verstoringen werden verklaard: ‘Update: Houd er rekening mee dat vanwege een stroomstoring op de luchthaven van Kaapstad vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens in het Airports Company South Africa-netwerk (De exploitant van de negen grootste luchthavens in het land, red.). Een team van technici en specialisten is ter plaatse bezig om de stroomstoring zo snel mogelijk te verhelpen.’ De PH-BVK staat nog altijd in Johannesburg.

Brandstoftekort

Eerder kampte de luchthaven van Kaapstad ook al met een ander probleem dat voor grote verstoringen zorgde. Het vliegveld werd twee jaar geleden getroffen door een rantsoenering van vliegtuigbrandstof. Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM die ‘long-haul’ vluchten naar Kaapstad uitvoeren, moesten dan mogelijk kiezen voor tankstops onderweg. De Airlines Association of Southern Africa (AASA) vroeg de Zuid-Afrikaanse regering tijdelijk navigatie- en luchthavengelden voor korte vluchten op te schorten als vliegtuigen naar luchthavens in de buurt moeten vliegen om te tanken.