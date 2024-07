Succes voor Roemeense vliegers op ‘Nederlandse’ F-16’s

De eerste klas met F-16 vliegers is klaar met de opleiding in het Roemeense Borcea-Fetești. Het gaat om Roemeense vliegers, die hun opleiding hebben gevolgd bij het Europese F-16 trainingscentrum (EFTC) in hun eigen land, maakte Defensie onlangs bekend.

Nederland heeft tot nu toe elf F-16’s beschikbaar gesteld aan dit opleidingscentrum. In totaal zullen achttien Nederlandse F-16’s naar Roemenië gaan ten behoeve van de opleiding van F-16-vliegers. Een volgende lichting Roemeense vliegers is inmiddels begonnen met hun omscholing op dit type gevechtsvliegtuig. Op termijn zullen in dit centrum ook Oekraïense jachtvliegers worden opgeleid op de F-16. Dat traject vindt momenteel nog gescheiden plaats.

Vliegtuigfabrikant Lockheed Martin verzorgt de vliegopleidingen bij het European F-16 Training Centre (EFTC) in Roemenië. De luchtmacht geeft in Nederland trainingen voor ondersteunend personeel. Minister van Defensie Ruben Brekelmans: ‘De kracht van de NAVO schuilt in samenwerking. Het Europese F-16 trainingscentrum is hier een mooi voorbeeld van. Samen met Lockheed Martin en Roemenië werken we in het EFTC op een unieke manier samen. De geslaagde Roemeense vliegers zijn nu direct inzetbaar om het NAVO-luchtruim veilig te houden. Zo versterken ze onze veiligheid en de defensieve capaciteit van het bondgenootschap.’

Naast de F-16’s voor het trainingscentrum levert Nederland ook 24 toestellen aan Oekraïne. Samen met Denemarken en de Verenigde Staten leidt Nederland de Europese inspanningen voor F-16-capaciteit voor Oekraïne. ‘Vanwege de operationele veiligheid wordt terughoudend gecommuniceerd over het leveren van de toestellen. Dit is ook op uitdrukkelijk verzoek van Oekraïne’, laat Defensie weten. Wel is duidelijk dat de eerste jachtvliegtuigen deze zomer aan het land worden geleverd. Ook mag Oekraïne wat Nederland betreft vrij ver gaan en ook doelen in Rusland aanvallen, al blijft veel onduidelijk over de daadwerkelijke operationele inzetbaarheid. De Russen bombarderen al enkele weken luchtmachtbases om de inzet van de straaljagers nog moeilijker te maken.