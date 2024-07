United-vlucht moet uitwijken door overgevende crew

Vrijdag moest een Boeing 737 van United Airlines uitwijken nadat het te maken kreeg met een ‘biohazard-probleem’ aan boord.

Het toestel van was als United-vlucht UA2477 op weg van Houston naar Boston toen het onderweg mis ging. Een van de passagiers begon zich erg slecht te voelen. Het is niet bekend waar de persoon precies last van had. Maar de situatie verslechterde snel, waardoor medepassagiers en het cabinepersoneel zich ook beroerd gingen voelen. Uiteindelijk begonnen enkele cabineleden zelfs over te geven. Wegens de ernst van de situatie besloten de piloten uit te wijken naar Washington Dulles International Airport

Aan de luchtverkeersleiding liet een van de piloten het volgende weten: ‘de bemanning is aan het overgeven en passagiers vragen om mondkapjes. Ik heb zojuist met de bemanning gesproken en het lijkt er op dat het daar heel slecht is. Met deze biohazard denk ik dat we dit vliegtuig zo snel mogelijk aan de grond moeten krijgen.’ In de Amerikaanse hoofdstad werd de cabine grondig gereinigd. ‘s Avonds vertrok de 737 alsnog naar Boston.

Diarree

Het is niet de eerste keer dat een vlucht uit moet wijken wegens een ‘biohazard’. Vorig jaar keerde een A350 van Delta die onderweg was van Atlanta naar Barcelona terug. Een passagier aan boord van het vliegtuig kreeg opeens hevige diarree. Vlucht 194 was pas twee uur onderweg toen de piloot aan de verkeersleiding het probleem meldde. ‘We hebben een passagier die diarree heeft gehad. Het zit door het hele vliegtuig, dus we willen terugkeren naar Atlanta’, was te horen op een audio-opname.