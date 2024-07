Vliegtuig crasht in Amerikaanse woonwijk | video

In de VS crashte vorige week een tweemotorige Piper in een woonwijk. Het incident werd vastgelegd door een bewakingscamera.

Een Piper PA-34 Seneca steeg voor het incident op vanaf Ogden Municipal Airport, ten noorden van Salt Lake City. Direct na het vertrek meldde de piloot van het toestel, registratie N134MG, dat hij een foutmelding kreeg. Er zou een probleem zijn met het onderstel. Ter inspectie maakte de Piper een fly by langs te toren. Op die manier kon de luchtverkeersleiding zien of er inderdaad iets mis was. Het personeel in de toren zag dat het rechter hoofdonderstel was uitgeklapt en vroeg de piloot in een wachtpatroon te vliegen zodat de brandweer tijd had om naar de landingsbaan te rijden.

Hoewel de vlieger eerder aangaf dat het toestel nog voor zeker twee uur aan brandstof aan boord had, ging er om onbekende reden iets mis. De piloot meldde aan de toren dat ze onmiddellijk moesten landen en kreeg toestemming dat te doen op baan 3. Een halve minuut later gaf hij aan dat ze de baan niet gingen halen. Vervolgens crashte het toestel in een voortuin in het verlengde van de landingsbaan. Anthony Baugh was een van de eersten die over de crash hoorde toen hij de beelden van de beveiligingscamera’s van zijn huis bekeek. Op de video zag hij hoe de Piper door zijn voortuin schoof en daar tot stilstand kwam. Beide inzittenden zijn later naar het ziekenhuis gebracht. Home security camera captured the 25 July Piper plane crashing into the front yard of a home in Roy, Utah.



Two people inside the plane were treated for minor injuries and transported to the hospital.



Glijbaan

In april verloor een Boeing 767-300 van Delta een evacuatieglijbaan nadat deze in de lucht per ongeluk was geactiveerd. Het onderdeel viel naar beneden en belandde, net als de Piper 34, in een tuin. De tuin was opmerkelijk genoeg van Jake Bissell-Linsk, een persoon die werkzaam is als partner van het advocatenkantoor Labaton Keller Sucharow. Dat bedrijf onderneemt juridische stappen tegen Boeing naar aanleiding van de losgeschoten deur van een 737 MAX van Alaska Airlines. Labaton Keller Sucharow beschuldigt de vliegtuigbouwer ervan dat zij ‘de winst boven de veiligheid stelt’.