Celstraf voor rapper met wapen in bagage

De Amerikaanse rapper Fat Money is veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden. Twee jaar geleden probeerde hij een opmerkelijk item op een vlucht mee te nemen.

Fat Money, wiens echte naam Tiwan Raybon is, wilde in 2022 van Los Angeles naar Atlanta vliegen. Bij de beveiliging werd de 36-jarige man apart genomen. Toen zijn koffer werd gescand zag het personeel een opvallend item. Raybon bleek een geladen Glock- handpistool in zijn koffer te hebben gepakt. Ook zat er extra munitie in de bagage. Toen het wapen werd ontdekt sloeg de rapper op de vlucht. Hij werd snel na zijn vluchtpoging gearresteerd.

Hoewel het in de VS niet verboden is om een wapen mee te nemen op een vlucht, zijn aan het transport wel strengen eisen verbonden. Zo mag een wapen niet geladen zijn en alleen uitstekend beveiligd en opgeslagen als ruimbagage worden vervoerd. Ook moet de eigenaar aangeven dat hij/zij met een wapen reist. Raybon mocht in dit geval überhaupt geen wapen bij zich dragen, omdat hij in verleden is veroordeeld voor verschillende misdrijven.

Granaten

Op twee Hawaiiaanse luchthavens werden eerder deze maand ook passagiers gearresteerd. De reizigers bleken eveneens opmerkelijke items mee aan boord te willen nemen. Op Hilo Airport ontdekten beveiligers twee granaten in de koffer van een Japanse reiziger. Hij weigerde te vertellen waar hij naar toe reisde. Hoe hij aan de explosieven kwam en wat hij er mee wilde doen is niet bekend. Een dag later ging het mis op Honolulu Airport. Daar werd munitie ontdekt in de koffer van een veroordeelde misdadiger. Hij mag, net als de rapper, geen wapens en/of munitie bezitten.