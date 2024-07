Czech Airlines wordt spookmaatschappij

In oktober wordt de nationale luchtvaartmaatschappij van Tsjechië, Czech Airlines, 101 jaar oud. Enkele weken later houdt de maatschappij op te bestaan, of toch niet helemaal?

Op 6 oktober viert Czech Airlines haar 101ste verjaardag. Nog geen vier weken later, met ingang van het winterseizoen, verliest de maatschappij haar eigen IATA-code (OK). Vanaf 31 oktober worden alle vluchten uitgevoerd onder de code van de Tsjechische low-cost maatschappij Smartwings (QS), die sinds 2018 de eigenaar van de maatschappij is. De wijzigingen vinden slechts enkele weken nadat Smartwings zelf weer volledig in Tsjechisch bezit is plaats. In april kochten de oprichters van het bedrijf 49 procent van de aandelen terug die zij in 2016 aan Chinese investeerders hadden verkocht.

Het merk Czech Airlines blijft behouden, evenals het kleurenschema en de huidige website. Alle processen en onderdelen op de achtergrond worden overgenomen door Smartwings. Momenteel vliegt de maatschappij nog met twee Airbus A320’s. Vanaf eind dit jaar wordt de vloot aangevuld met vier geleasede Airbus A220-300’s.

Recente geschiedenis

Tijdens het communistische tijdperk stond CSA Czech Airlines volledig onder controle van de staat. Toen dat tijdperk in 1989 tot een eind kwam, ging het steeds slechter met de luchtvaartmaatschappij. De airline worstelde herhaaldelijk met financiële problemen, herstructureringen en wisselde regelmatig van eigendom. In 2018 wist Travel Service, het moederbedrijf van Smartwings, 98 procent van de aandelen van de nationale airline te bemachtigen. Door de gevolgen van de coronacrisis werd Czech Airlines in 2021 failliet verklaard. Een jaar later werd opnieuw een herstructurering afgerond.