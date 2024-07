Delta 737 botst tegen A320

Twee vliegtuigen van Delta Airlines zijn tijdens het taxiën met elkaar in contact gekomen. Niemand raakte gewond bij het incident.

Beide toestellen stonden op het punt te vertrekken van de luchthaven van Salt Lake City en taxieden achter elkaar naar baan 16 links. De Airbus A320, registratie N361NW, taxiede voorop, gevolgd door de Boeing 737-900, registratie N853DN. De Airbus moest achter een andere machine wachten en blokkeerde daardoor gedeeltelijk taxibaan H12 die ook naar de baan leidt.

De crew van de 737 besloot het voorgaande toestel in te halen door taxibaan H12 te betreden. De machine kwam echter te dichtbij de A320. Als gevolg raakte de linker winglet van de Boeing de staartsectie van de Airbus. Beide vliegtuigen taxieden later terug naar de gate waar de passagiers van boord gingen. Niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan de toestellen precies is.

Andere incidenten

Het is niet de eerste keer dit jaar dat twee vliegtuigen met elkaar botsen. In april raakte een Airbus A380 van Asiana Airlines een Airbus A350 van Fiji Airways op Los Angeles Airport. De A350 liep daardoor forse schade op aan de stabilo. De Asiana-bemanning zou de botsing niet hebben gemerkt. De A380 taxiede namelijk door naar de startbaan en vertrok korte tijd later richting Seoel, waar het de volgende dag landde. Een maand later botste de Boeing 757 van Donald Trump, ook wel Trump Force One genoemd, tegen een geparkeerde privéjet. De reparatiekosten van de geparkeerde Bombardier Global werden geschat op zeker honderdduizend euro.