Nederland koopt wapens voor F-35

De Verenigde Staten en Nederland hebben een overeenkomst getekend voor de aankoop van Lockheed Martin’s Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER).

Nederland is de vijfde internationale klant voor het wapensysteem. Scott Redmerski, JASSM-programmamanager bij Lockheed Martin, zei vereerd te zijn om samen te werken met de Amerikaanse regering om de Nederlandse Defensie te voorzien van de JASSM-ER. In totaal koopt Nederland 120 exemplaren van de langeafstandskruisraketten. De wapens, die ook worden aangeduid als AGM-158, kunnen worden gebruikt door de F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht. Behalve Nederland beschikken ook Australië, Finland, Polen en Japan over de raketten.

Volgens Lockheed Martin heeft de Extended Range-variant van de JASSM, die door Nederland is aangekocht, een bereik van ongeveer duizend kilometer. Verder heeft de lucht-grondraket stealth-kenmerken. Het wapen weegt ongeveer duizend kilo en kan onder andere worden uitgerust met kernkoppen van maximaal 450 kilo. De eerste versie van de JASSM werd in 2003 geïntroduceerd. De raketten zijn in het verleden onder andere ingezet door de VS in Syrië in de strijd tegen IS.

Italië gaf onlangs aan ook te investeren in het verbeteren van de bewapening voor de F-35. Het gaat onder andere om geleide bommen, raketten en 25mm-munitie. Het is niet duidelijk of het land ook geïnteresseerd is in het JASSM-wapensysteem.