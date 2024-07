Air Belgium in gesprek met potentiële investeerder

De Belgische maatschappij heeft bevestigd veelbelovende gesprekken te voeren met een nieuwe potentiële investeerder.

Details over de mogelijke investeerder zijn nog niet bekend, omdat de gesprekken nog gaande zijn. Wel laat Air Belgium weten dat de investering ‘nodig is om op korte en middellange termijn duurzame activiteiten voor het bedrijf te kunnen ontwikkelen.’ Volgens L-Post zou de Chinese provincie Sichuan binnenkort een belang nemen in de Belgische maatschappij, door een deel of alle aandelen over te nemen van de Chinese Hongyuan Group. De logistieke groep had tot op heden 49 procent van de aandelen in handen.

Sinds september vorig jaar bevindt de maatschappij zich in een gerechtelijke reorganisatieprocedure om zich te beschermen tegen schuldeisers. De procedure loopt af op 19 september, maakte Air Belgium afgelopen maandag bekend. Vorig jaar leed de luchtvaartmaatschappij een verlies van 27 miljoen euro. In 2022 was dat nog 44 miljoen euro.

Elf maanden geleden stopte Air Belgium abrupt met haar lijnvluchten, omdat deze ‘chronisch onrendabel’ zouden zijn. Sindsdien richt de maatschappij zich op vrachtactiviteiten en wet-leasevluchten. Daarnaast werkt Air Belgium aan de verkoop van vier passagierstoestellen, waarvan twee inmiddels verkocht zouden zijn.