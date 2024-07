Air New Zealand schuift klimaatdoelen opzij

Air New Zealand heeft haar ambitieuze klimaatdoelstelling voor 2030 geschrapt. Door verschillende problemen blijkt het niet mogelijk aan het streven te voldoen.

Greg Foran, CEO van Air New Zealand, verklaarde dat het de afgelopen tijd duidelijk is geworden dat vertragingen bij de levering van nieuwe vliegtuigen de airline dwingen om haar verouderde toestellen langer in dienst te houden. Hij verwijst daarbij naar de wereldwijde problemen met de productie en toeleveringsketen. ‘Gezien het feit dat zoveel factoren die nodig zijn om het doel te behalen buiten onze controle liggen, moeten we de beslissing nemen om het klimaatdoel voor 2030 in te trekken.’ De topman voegt toe dat de maatschappij ook uit het Science Based Targets Initiative (SBTi) stapt.

Foran zei dat de luchtvaartmaatschappij inmiddels is begonnen met het overwegen van nieuwe klimaatdoelen op korte termijn. Dit keer wordt er rekening gehouden met de vertragingen bij de levering van vliegtuigen en de beschikbaarheid van SAF en andere alternatieve vliegtuigbrandstoffen. Air New Zealand blijft zich wel inzetten voor de netto nul in 2050-doelstelling.

787 Dreamliner

Binnen de vloot ondervindt Air New Zealand veel problemen rond de Boeing 787. Zo is de levering van meerdere Dreamliners fors vertraagd. Ook zijn er problemen met de motoren van de toestellen. Als gevolg hiervan schrapte de maatschappij al meermaals routes. Zo zijn tot 25 oktober alle vluchten tussen Auckland en Chicago geannuleerd als gevolg van de motorcomplicaties. Om toch over voldoende capaciteit te beschikken huurt de airline tijdelijk enkele Boeing 777-300’s.

Air New Zealand legde uit dat een Trent 1000-motor na normaal gesproken duizend cycli groot onderhoud nodig heeft. Daarbij wordt een motor van het vliegtuig afgehaald en naar de fabrikant verstuurd voor inspectie en onderhoud. Tijdens routine controles, uitgevoerd door personeel van de maatschappij zelf, ontdekten technici daarentegen dat de motoren al na 750 tot 850 cycli een grote beurt moeten ondergaan. Als gevolg moet de airline drie 787’s tijdelijk aan de kant zetten, omdat Rolls-Royce geen nieuwe motoren kan leveren.