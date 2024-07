Dode na vliegtuigcrash op snelweg Breda

Vanmiddag stortte een vliegtuig neer op de A58 ter hoogte van Breda International Airport (EHSE). Rond 12:40 uur werden de hulpdiensten grootschalig ingezet en kondigde men GRIP 1 af voor een vliegtuigcrash. De snelweg is gesloten door brokstukken op de weg. Weet iemand wat er aan de hand is op Seppe/Breda Airport?



P2000 zegt ‘Prio 1 Brand Luchtvaart’. pic.twitter.com/vcqIyv3Hnv— Sam Guichelaar (@SamGuichelaar) July 31, 2024

Het toestel, type Aquila A210, met registratie PH-BAG, was net opgestegen toen het om vooralsnog onbekende reden crashte op de snelweg en in brand vloog. Bij de vliegtuigcrashcrash kwam de piloot, die tevens de enige persoon aan boord was, om het leven, aldus de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Na de crash zijn er nog veel hulpdiensten ter plaatse. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigcrash. De luchtvaartpolitie is eveneens bij het ongeval geweest met twee helikopters. Het vliegveld is de rest van de dag gesloten voor normaal vliegverkeer.

Breda Aviation, de eigenaar van het toestel, is een vliegschool op Breda Airport. Het bedrijf heeft meerdere Aquila-toestellen in haar vloot. In een reactie bevestigt de vliegschool dat de betreffende vlieger bij het ongeval om het leven is gekomen. ‘Het verdriet en het ongeloof is niet te beschrijven. Onze gedachten gaan uit naar de echtgenote, familie en nabestaanden. De verslagenheid is groot. Breda Aviation zal de komende dagen gesloten zijn.’

In 2022 raakte een ander toestel van de vliegschool, registratie PH-BAA, zwaar beschadigd tijdens een lesvlucht. De instructeur en zijn leerling bleven toen ongedeerd.