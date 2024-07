Piper neemt ijskoude duik

Een Duits geregistreerde Piper PA-46 stortte maandag neer in de Labradorzee ten zuidwesten van Qaqortoq, een dorp in Groenland.

Het vliegtuig was op weg van Canada naar Narsarsuaq. het Arctische commando meldde dat het rond kwart over twaalf ‘s middags een oproep van de Duitse crew ontving. Er werd onmiddelijk een Bombardier Challenger 604 van de Deense luchtmacht naar het toestel, registratie D-EOSE, gestuurd. Het militaire vliegtuig volgde de Piper totdat het in zee crashte en cirkelde vervolgens boven de crashlocatie.

Een reddingsboot van het inspectieschip Triton arriveerde vervolgens binnen dertig minuten bij de gecrashte machine en redde de twee inzittenden. Foto’s van de reddingsactie tonen een opblaasbaar vlot naast de reddingsboot. Hoewel de Piper nog een hele tijd bleef drijven klommen de twee Duitsers na de crash uiteraard in het vlot om hun eigen veiligheid te garanderen. Zij werden later naar een ziekenhuis in Qaqortoq gebracht. Het is niet duidelijk waarom het vliegtuig een landing op het water moest maken. A German-registered Piper PA-46-310P Malibu aircraft (D-EOSE) crashed into the sea southwest of Qaqortoq, Greenland, on July 29, 2024.



The Arctic Command received a MAYDAY signal at 12:17 PM from the plane, which was en route from Canada to Narsarsuaq.



The crew from the Air… pic.twitter.com/Fj3X3jyj1V— FL360aero (@fl360aero) July 30, 2024

P-8 Poseidon

Vorig jaar dook ook een ander vliegtuig in zee. Een Boeing P-8 Poseidon van de United States Navy schoot toen op een militaire basis op Oahu in Hawaï van de landingsbaan. Het toestel, dat op het moment van het ongeval negen mensen aan boord had, kwam in het ondiepe water achter de landingsbaan terecht. Volgens lokale media zijn alle inzittenden op eigen kracht veilig aan wal gekomen en zou geen van hen er zware verwondingen aan overgehouden hebben. De P-8 is later uit het water getakeld.