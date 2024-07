Tien seconden te laat voor Berlijn

Door de nachtvluchtregeling op de luchthaven van Berlijn was een Eurowings-vlucht genoodzaakt op het laatste moment een doorstart te maken.

Het was een onaangename verrassing voor de 212 passagiers aan boord van vlucht EW8531 van Alicante naar Berlijn afgelopen 27 juli. Al bij het vertrek op de Spaanse luchthaven liep de vlucht een uur vertraging op. In plaats van 20:25 uur vertrok de Airbus A321 om 21:33 uur richting Berlin-Brandenburg. Volgens schema zou het toestel om 23:25 uur landen in de Duitse hoofdstad. De Eurowings-vlucht week uit naar de luchthaven van Hannover. © Flightradar24.com

Vanaf 23:30 uur geldt er een landingsverbod op de luchthaven van Berlijn. Bij vertragingen kan dit worden uitgesteld tot 00:00 uur. Het toestel, registratie D-AIDU, bereikte de luchthaven rond middernacht en was slechts 84 meter verwijderd van de landingsbaan toen de piloten moesten besluiten een doorstart te maken. De vlucht was enkele seconden te laat en door toch te landen zou Eurowings een boete riskeren. ‘Het vliegtuig bereikte de luchthaven BER, maar op het verwachte moment van landen zou het nachtvluchtverbod al van kracht zijn geweest’, vertelt een woordvoerder van Eurowings aan de Berliner Zeitung. De piloten weken uit naar de luchthaven van Hannover, waar het om 00:40 uur kon landen. Tegen de Duitse krant Tagesspiegel zei een passagier van de vlucht dat de piloot omriep dat als ze tien seconden eerder waren geweest, het vliegtuig wel op Berlin-Brandenburg had kunnen landen.