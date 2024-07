TUI kondigt nieuwe winterbestemming aan

TUI ziet de vraag naar wintervakanties in Scandinavië toenemen en breidt haar netwerk uit.

Naast een reeks andere Scandinavische bestemmingen doet TUI vanaf deze winter ook een nieuwe route aan: het Finse Kajaani. TUI fly vliegt van 17 januari tot en met 14 maart elke vrijdag vanaf Schiphol naar Kajaani.

Kajaani ligt net onder Lapland in de regio Arctic Lakeland in Finland, en is geschikt voor actieve wintervakanties. ‘In Kajaani zijn alle zo geliefde noordelijke winteractiviteiten te vinden, zoals een huskytocht of rit per snowscooter en het noorderlicht zien. En omdat het nog minder druk bezocht is dan Fins Lapland, zijn de prijzen er zeer interessant,’ aldus TUI.

TUI brengt komende winter ook reizigers naar Scandinavian Mountains, Kittilä, Kuusamo, Ivalo en Rovaniemi. Volgens de reisorganisatie is er steeds meer vraag naar dergelijke wintervakanties. ‘Steeds meer vakantiegangers willen de winterse activiteiten ervaren,’ meldt de touroperator. ‘Dat er veel vraag is naar deze winterse bestemmingen blijkt wel uit het feit dat in juli al dertig procent van de wintercapaciteit bij TUI fly is volgeboekt’