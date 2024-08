Boeing kondigt nieuwe CEO aan

Kelly Ortberg wordt de nieuwe president en Chief Executive Officer van Boeing. Vanaf volgende week gaat hij aan de slag als nieuwe topman.

‘De raad van bestuur heeft de afgelopen maanden een grondig en uitgebreid zoekproces uitgevoerd om de volgende CEO van Boeing te selecteren. Kelly heeft de juiste vaardigheden en ervaring om Boeing in het volgende hoofdstuk te leiden’, aldus Steven Mollenkopf, voorzitter van de raad van bestuur van de fabrikant. ‘Ik ben zeer vereerd om me bij dit iconische bedrijf aan te sluiten’ zei Ortberg woensdag. Hij kijkt uit om samen met de 170 duizend werknemers aan de slag te gaan en legt zijn prioriteiten bij veiligheid en kwaliteit. ‘Er is nog veel werk te doen’, voegde hij toe.

De 64-jarige Ortberg is al 35 jaar actief in de luchtvaart. Hij werd in 2013 tot CEO benoemd van Rockwell Collins, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd was in avionica en informatietechnologie voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Ze maakten onder andere communicatie-, navigatie- en display-systemen voor commerciële en militaire vliegtuigen. In 2018 werd het bedrijf overgenomen door United Technologies Corporation (UTC). De bedrijven vormden samen Collins Aerospace. Ortberg stond tot afgelopen maand aan het roer van de onderneming.

Dave Calhoun

In maart kondigde Dave Calhoun, de huidige Boeing-CEO, aan zijn functie bij het bedrijf neer te leggen. Het vertrek komt na verschillende oproepen van luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten om grote veranderingen bij de fabrikant door te voeren. Aanleiding voor de oproepen waren alle kwaliteits- en fabricagefouten bij Boeing-vliegtuigen die de afgelopen tijd aan het licht kwamen. Calhoun liet aan zijn werknemers weten dat ‘vlucht 1282 van Alaska Airlines een keerpunt was’ voor het bedrijf. ‘De raad van bestuur wil Dave Calhoun ook bedanken voor zijn sterke leiderschap bij Boeing, eerst als voorzitter en vervolgens als CEO, toen hij ingreep om het bedrijf door de uitdagingen van de afgelopen jaren te loodste’, zei Mollenkopf woensdag.