Eerste A321neo voor KLM vliegt | Foto’s

De eerste A321neo voor KLM heeft woensdag haar eerste testvlucht voltooid. Het vliegtuig steeg op vanaf de luchthaven bij de Airbus-fabriek in Hamburg.

De Airbus heeft een tijdelijke registratie (D-AXXQ), maar zal door KLM ingezet worden als PH-AXA. Twee dagen voor de eerste vlucht werd al een Rejected Take Off-test (RTO) uitgevoerd, waarbij het afbreken van de start wordt getest. De machine, die onlangs de naam ‘Koninginnepage’ kreeg, wordt naar verwachting eind augustus aan KLM geleverd. De komende weken worden er meerdere test- en acceptatievluchten uitgevoerd. Alle A321neo’s van de luchtvaartmaatschappij worden op den duur voorzien van een vlindernaam. Marjan Rintel, topvrouw van KLM, maakte in juni alvast de namen bekend van de eerste vier toestellen. perfect conditions for the first flight of @KLM A321neo PH-AXA today at Airbus Hamburg, wearing names "Koninginnepage" on portside and "Swallowtail" on starboard…

EIS is scheduled for Sept. 16th on routes AMS-CPH (inaugural flight), AMS-BER and AMS-ARN@KLM_DE @AirFranceKLM pic.twitter.com/C8MZ7mpyt3— Dirk Grothe | Aviation Photography (@digro65) July 31, 2024

In januari werden de eerste bestemmingen van het toestel bekend gemaakt. Vanaf 16 september wordt de PH-AXA op routes naar Kopenhagen, Berlijn en Stockholm ingezet. Vanaf eind oktober worden Parijs, Praag en Wenen daar aan toegevoegd. Op 24 oktober vliegt de A321neo zowel als KL1401/KL1402 als KL1411/KL1412 tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Diezelfde dag nog gaat het toestel vanuit haar thuishaven op en neer als KL1355 en KL1356 naar Praag en weer terug. Vijf dagen later doet de A321neo voor de eerste keer een op-en-neertje naar Wenen. Die vluchten staan te boek als KL1905 en KL1906.

Vervanging 737NG-vloot

Transavia verwelkomde haar eerste A321neo halverwege december vorig jaar al en zag in de afgelopen maanden reeds meerdere van deze types richting Amsterdam komen. De komende jaren gaat de A321neo de Boeing 737NG-vloot van zowel KLM als Transavia vervangen. De A320/A321neo-familie zorgt voor vijftig procent minder geluid en produceert vijftien procent minder CO2-uitstoot. Hiermee wil de luchtvaartmaatschappij haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klantervaring en comfort verder verwezenlijken.