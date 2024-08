Eerste F-16’s geleverd aan Oekraïne

Oekraïne heeft voor het eerst F-16’s in ontvangst genomen. De toestellen werden onlangs door westerse landen geleverd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlandse jachtvliegtuigen bij zijn.

Het Nederlandse ministerie van Defensie wil niet zeggen of het om Nederlandse F-16’s gaat. De Oekraïense luchtmacht wil de levering ook niet bevestigen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, kondigde onlangs al aan dat NAVO-landen snel zouden beginnen met de levering van F-16’s. Oekraïense piloten werden de afgelopen maanden in Roemenië opgeleid om de vliegtuigen te besturen. Op social media worden beelden gedeeld van een F-16 die over de West-Oekraïense stad Lviv vliegt. Ukrainian Air Force F-16AM flying over Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/1et2oQDnle— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2024

De toestellen worden niet direct ingezet voor het ondersteunen van grondtroepen. De piloten moeten eerst meer ervaring op doen. Frans Osinga, hoogleraar War Studies aan de Universiteit Leiden, denkt dat de F-16’s in drie fases zullen worden ingezet. Aanvankelijk helpen ze bij het neerhalen van Russische kruisraketten. In de tweede fase, als de vliegers het toestel beter kennen, kunnen de jachtvliegtuigen aan het front worden ingezet, om daar het luchtruim te bewaken. Tot slot zouden de machines grondoperaties kunnen steunen.

Toezeggingen

België, Denemarken, Nederland en Noorwegen hebben meer dan 60 gevechtsvliegtuigen toegezegd, maar Oekraïne heeft aangegeven dat het er ruim dubbel zoveel nodig heeft om Russische aanvallen af te slaan. Zweden gaf eerder dit jaar aan de levering van JAS 39 Gripen-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne uit te stellen. Belangrijkste reden was dat de introductie van de F-16 bij de Oekraïense luchtmacht voorrang krijgt. Het land levert op termijn wel twee SAAB ASC 890-radarvliegtuigen aan Oekraïne.