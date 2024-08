Lufthansa faseert Boeing 747-400 uit

In 2028 neemt Lufthansa afscheid van haar laatste Boeing 747-400. Behalve de jumbojet zwaait de luchtvaartmaatschappij ook andere vliegtuigtypes uit.

Tijdens de publicatie van de halfjaarcijfers werd het nieuws bekendgemaakt. De komende vier jaar zal niet alleen de 747-400 de Lufthansa-vloot verlaten, maar ook de Airbus A340-300 en -600. Tevens worden de laatste drie A330-200’s binnen de Lufthansa Group uitgefaseerd. Die toestellen vliegen nu nog voor Eurowings. De machines worden vervangen door de A350-900, A350-1000 en Boeing 777-9X.

Er zijn nog maar weinig maatschappijen die de 747-400 voor passagiersvluchten inzetten. De grootste gebruiker op dit moment is Lufthansa. Zij namen de acht Jumbojets opnieuw in gebruik als reactie op de snel groeiende vraag naar vliegtickets en de forse vertraging van het 777X-programma. Lufthansa verwacht haar eerste 777X in 2026 te ontvangen. Drie 747’s die momenteel vluchten uitvoeren voor de maatschappij stonden tijdens de coronacrisis geparkeerd op Twente Airport.

747-8

Het afscheid van de 747-400 betekent niet helemaal het einde van de Jumbojet bij Lufthansa. De maatschappij houdt nog negentien modernere 747-8I’s over en is daarmee een van de weinige airlines die met de grootste 747-variant vliegt. Behalve de Duitse maatschappij beschikken Korean Air en Air China over respectievelijk acht en zeven exemplaren. Korean Air heeft inmiddels vijf machines verkocht aan de Sierra Nevada Corporation. Dat bedrijf gaat de 747’s ombouwen tot nieuwe Doomsday-vliegtuigen voor de Amerikaanse luchtmacht.