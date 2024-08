Trump, Harris en de toekomst van Air Force One

In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt elke splijtzwam tussen de republikeinen en democraten besproken. Een oude discussie wordt weer aangewakkerd: de livery van de nieuwe Air Force One.

Amerika kan na de verkiezingen twee compleet verschillende kanten op: onder leiding van oud-president Donald Trump of met huidig vicepresident Kamala Harris aan het roer. Ook in de lucht zal dit verschil maken. Trump wil namelijk nog steeds het kleurenschema van Air Force One veranderen als hij in november tot president wordt gekozen. De 45e president van de Verenigde Staten onthulde tijdens zijn ambtstermijn een rood, wit en donkerblauw ontwerp, maar dit werd teruggedraaid toen president Biden aan de macht kwam.

Trump vastberaden

De twee nieuwe VC-25B Air Force One-vliegtuigen – gebaseerd op de Boeing 747-8i – staan momenteel gepland voor levering in 2026 en 2027. Dit zou dus binnen de termijn van de volgende gekozen president vallen. Momenteel staan de vliegtuigen in de rij om het klassieke lichtblauwe en witte schema te ontvangen – gebaseerd op een ontwerp van Raymond Loewy – dat sinds de jaren 1960 in gebruik is. Er is echter nog tijd om het kleurenschema voor het sterk vertraagde programma te wijzigen, hoewel dit waarschijnlijk verdere vertragingen zou veroorzaken vanwege de nodige technische aanpassingen om het nieuwe kleurenschema op te nemen. Het rood, wit en blauw zou vergelijkbaar zijn met de beschildering van Trumps privé-Boeing 757, die ‘Trump Force One’ wordt genoemd.

Volgens een hoge voormalige functionaris van de Trump-administratie die met Politico sprak, zal Donald Trump, als hij later dit jaar opnieuw tot president wordt gekozen, ‘100 procent’ proberen het kleurenschema van de nieuwe Air Force One te veranderen naar zijn voorkeur voor rood, wit en donkerblauw. De naamloze bron verwees naar Trumps trots op het ontwerp en zei: ‘Het model stond op de salontafel in het Oval Office en hij wees het vaak aan bij buitenlandse en binnenlandse bezoekers. Hij vond dat het Amerika meer vertegenwoordigde en kracht uitstraalde, het rood, wit en blauw.’

Dure verfbeurt

Toen de Biden-administratie Trumps plannen voor een nieuw schema annuleerde, verwezen ze naar de hoge kosten, met name de prominente donkerblauwe kleur van de onderkant. Aangezien donkere kleuren meer warmte absorberen, kan dit problematisch zijn voor de temperatuurregeling. Dit vooral bij zo’n groot vliegtuig met zoveel systemen aan boord als Air Force One.