Biden wil geen gescheiden gezinnen meer in de lucht

Luchtvaartmaatschappijen die gezinnen met jonge kinderen laten betalen om stoelen naast elkaar te reserveren. Als het aan de regering van Biden ligt, stoppen maatschappijen die gebruik maken van het Amerikaanse luchtruim, hiermee.

Vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten hebben beleid dat ervoor moet zorgen dat jonge kinderen bij hun ouders kunnen zitten in het vliegtuig. Toch lukt het in de praktijk vaak niet, vanwege andere passagiers die al een stoel gereserveerd hebben. De zittende president wil daar graag een eind aan maken door airlines te verplichten gratis stoelreserveringen toe te staan aan gezinnen met kinderen. In februari 2023 al lanceerde het Witte Huis een voorstel dat, afgelopen mei door het Congres werd goedgekeurd. Deze wet zorgt er nu voor dat het Amerikaanse ministerie van Transport (DOT) van de Biden administratie met het voorstel aan de slag kan.

Volgens het DOT zijn er op dit moment vier Amerikaanse maatschappijen die er al actief mee bezig zijn. Alaska Airlines, American Airlines, Frontier en JetBlue zorgen ervoor dat gezinnen met jonge kinderen bij elkaar kunnen zitten. Concurrenten als Delta Airways, United Airlines en Spirit hebben weliswaar beleid waarin staat dat ze deze maatregel toepassen, maar in de praktijk is dit vaak niet het geval. Daarom wil het DOT dat het wettelijk verplicht gesteld wordt om gezinnen bij elkaar te plaatsen: het liefst in dezelfde rij en als dat niet mogelijk is aan de overkant van het gangpad óf achter elkaar. Als al deze opties reeds bezet zijn, dan moeten maatschappijen de passagiers gratis omboeken, aldus Biden’s ministerie van Transport.

Biden solidair met de passagier

Biden heeft zich solidair getoond met de reiziger. Niet alleen is zijn overheid bezig met reizende gezinnen, ook probeerde hij de prijzen van vliegtickets laag te houden door het niet toestaan van een fusie tussen JetBlue en Spirit. Tevens weigerde hij een samenwerking tussen American en JetBlue te accepteren. Luchtvaartmaatschappijen zien hem vooral als boeman door het groene beleid van zijn regering en de verplichte betere organisatie van tegemoetkomingen voor passagiers.