Grote onverwachtse kostenpost voor Delta

Delta Airlines verloor als gevolg van de Crowdstrike-storing een half miljard dollar. De maatschappij gaat nu opzoek naar compensatie.

Vrijdagochtend 19 juli was de hele luchtvaartsector in rep en roer door een storing bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Waar de schade bij de meeste airlines relatief beperkt bleef – “slechts” tien miljoen euro aan kosten voor Air France-KLM – kwam Delta er minder goed vanaf. De Amerikaanse maatschappij kreeg ook in de nasleep van de crisis te maken met grote uitvalbeurten. Dit kwam door de handmatige processen waar Delta nog volop gebruik van maakt. Gedurende vijf dagen moest het SkyTeam-lid vluchten annuleren, reizigers omboeken en compensatie verlenen, zoals maaltijdbonnen en hotelovernachtingen. Delta heeft geen nauwkeurige cijfers naar buiten gebracht maar een perswoordvoerder liet doorschemeren dat er ‘duizenden’ terugbetaling- en vergoeding-aanvragen behandeld zijn.

Reizigers waren ontevreden en ook de FAA vond de situatie opmerkelijk. Delta staat immers bekend als één van de betere luchtvaartmaatschappijen in de VS, dan wel dé beste. Bovendien straalt ze graag uit een zogenaamde “Premium Airline” te zijn. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit is daarom een onderzoek gestart. De waakhond vindt namelijk dat er onvoldoende aan de passagiers is gedacht en dat Delta, vergeleken met andere Amerikaanse maatschappijen, veel te sloom gehandeld heeft.

Kosten verhalen

Delta wil de kosten gaan verhalen bij zowel CrowdStrike als Microsoft. CEO Ed Bastian is niet blij met de gemaakte keuzes voorafgaand aan de storing. ‘Als je toegang hebt, voorrang zelfs in Delta’s ecosysteem, op technologisch vlak, moet je de dingen gaan testen. Je kunt niet zomaar een kritieke 24/7-operatie “binnenstormen” en ons vertellen dat je een probleem hebt.’

De Amerikaanse airline heeft nog geen realistische handreiking gezien vanuit CrowdStrike. Bastian ziet daarom geen andere optie dan opzoek te gaan naar compensatie bij de softwarebedrijven. ‘We hebben geen andere keus.’ Voor de zaak huurt Delta David Boies in als advocaat. Eerder al hielp hij de Amerikaanse overheid in een zaak tegen Microsoft. ‘We moeten onze aandeelhouders beschermen. We moeten onze klanten, onze werknemers beschermen tegen de schade, niet alleen de kosten ervan, maar ook het merk, de reputatieschade’, aldus Bastian tegenover CNBC.