Klimaatactivist nu zelf de luchtvaart in

De steenrijke Britse klimaatactivist Dale Vince is groot geworden met groene energie. Nu wil de groene ondernemer een revolutie teweegbrengen met zijn eigen luchtvaartmaatschappij Ecojet.

Dat maakte “de rijkste ex-hippie”, zoals hij door de Britse pers genoemd wordt, op de laatste dag van de Farnborough Airshow bekend. Het doel is om de airline te structureren met een vloot van oude, omgebouwde toestellen. Deze zouden dan worden gedreven door de ZA2000-motoren van het Britse ZeroAvia, waar KLM ook mee samenwerkt. Deze machines zijn Co2-neutraal en volledig gedreven door waterstof. ‘De beslissing om oude vliegtuigen om te bouwen in plaats van nieuwe modellen helemaal opnieuw te bouwen, bespaart jaarlijks 90.000 ton koolstof,’ aldus de Britse klimaatactivist.

Inmiddels heeft de maatschappij, die al in 2021 opgericht werd, de benodigde vergunningen aangevraagd en zou het eind 2024 met haar operaties kunnen beginnen. De klimaatactivist wil dan met een ATR-72, inclusief de waterstofmotoren, vluchten tussen Edinburgh en Southampton gaan uitvoeren. Aanvankelijk was dit een DHC-6. Op den duur wil de groene airline ook uitbreiden met Europese operaties en, mocht de techniek dat toelaten, intercontinentale afstanden.

Kans van slagen

Het project is ambitieus en er zijn weinig critici die hem het voordeel van de twijfel geven. Toch heeft Dale Vince een aanzienlijke kans van slagen. De inmiddels 62-jarige klimaatactivist heeft namelijk al flink wat groene doelen behaald. Zo richtte hij in 1995 – met slechts één windturbine – een van de eerste groene energieleveranciers ter wereld op. Zijn bedrijf, Ecotricity, levert nu elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen als wind- en zonne-energie. Tevens is hij de oprichter van zowel een groene bank als een groene mobiele telefoonprovider. Én is hij de eigenaar van een volledig veganistische voetbalclub, inclusief duurzame truien en veganistische voeding voor de spelers.