Spaanse airline-deal ketst af

IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, ziet af van de volledige overname van het Spaanse AirEuropa. De EU-voorschriften zijn te ingrijpend volgens de groep.

In 2023 hervatte IAG de gesprekken met Globalia, het toerismeconcern achter AirEuropa. Deze waren in 2021 al eerder gestrand na tegenwerking vanuit de Europese Unie. De luchtvaartgroep zag de overname van ITA Airways door Lufthansa dan ook als een goed teken voor haar plannen met de Spaanse budgetvlieger. Nu zet IAG dan toch echt een streep door de deal: ondanks de gedane concessies is het voor de Europese Commissie niet voldoende. Er werd geconcludeerd dat ‘het met de huidige (EU-, red.) regelgeving niet in het belang van de aandeelhouders zou zijn om de transactie voort te zetten’.

De deal stuitte namelijk op weerstand vanuit de Europese Unie. De budgetvlieger is, na Iberia en Vueling, de derde grootste maatschappij van het land en bezit bovendien een groot aandeel van de markt tussen Europa en Latijns-Amerika. Met de overname van AirEuropa zou IAG een te dominante positie op de Spaanse markt hebben gekregen en daarmee zou ze de concurrentie beperken.

€400 miljoen

Ter compensatie voor het beëindigen van de overeenkomst, betaalt IAG een bedrag van 50 miljoen euro aan Globalia. Wel behoudt ze haar aandeel van twintig procent in de airline dat zij in 2022 kocht. Aan die aankoop zat, naar verluid, een prijskaartje van zo’n 400 miljoen euro. Tevens wil het bedrijf gaan kijken naar andere manieren om haar aandeel op de Spaanse luchthavens te vergroten.

IAG heeft dan ook een goed eerste halfjaar gehad. In de eerste zes maanden groeide de omzet naar 14,7 miljard euro, ten opzichte van 13,6 miljard vorig jaar. Volgens CEO Luis Gallego waren de goede prestaties het resultaat van een sterke vraag naar vliegreizen in de markten waar IAG actief is. Tevens gaat het concern weer dividend uitkeren. Dat is voor het eerst sinds 2019.