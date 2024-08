KLM kleurt donkerblauw op route AMS-TLV

KLM schrapt tijdelijk al haar vluchten naar naar Tel Aviv. De Nederlandse maatschappij zal de stad tot tenminste 26 oktober vermijden. Tevens zal ze het luchtruim ontwijken van verschillende landen in de regio.

Als gevolg van de toegenomen spanning in het Midden-Oosten staakte KLM al twee keer eerder haar operaties naar de Israëlische kuststad. De recente raketaanvallen en de moordaanslagen op Hamas-leider Haniyeh zijn dan ook de reden dat KLM haar vluchten wederom tijdelijk opschort. Ze acht het niet veilig genoeg in de regio. ‘We blijven de situatie monitoren. Klanten met een vliegticket van en naar Tel Aviv en een reisdatum in deze periode worden omgeboekt of krijgen een restitutie’, meldt de woordvoerder van KLM.

Tevens vermijden de blauwe vogels het luchtruim van Libanon, Irak en Iran. Ook daar vindt KLM het gebied te risicovol. De landen werden sowieso al niet aangevlogen door de Nederlandse airline. Haar dochtermaatschappij, Transavia, vloog tot voor kort nog wel op Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Echter, zij liet eerder al weten ook daarmee te stoppen als gevolg van de toegenomen veiligheidsrisico’s. Op vijf augustus hervat de maatschappij in het groen-witte jasje haar operaties weer naar de Libanese hoofdstad.

Samenwerking El Al

Alhoewel de Nederlandse maatschappijen Israël ontwijken, ontstaat er ook toenadering tussen KLM en El Al. Vorige week startten de twee maatschappijen met een codeshare-samenwerking. De Israëlische maatschappij vliegt drie keer per dag tussen Schiphol en Israël met een mix van Boeing 737’s, 777’s en 787’s, met uitzondering van de zaterdag wegens de Sabbat.

De samenwerking tussen de twee maatschappijen valt binnen een opvallend rijtje. Eerder al begon Delta Airlines een strategische samenwerking met El Al en zij werd gevolgd door Air France en Virgin Atlantic. Tevens is de Scandinavische maatschappij SAS dit jaar ook een samenwerking met de Israëliërs gestart. Al deze maatschappijen maken onderdeel uit van de SkyTeam-alliantie. Het is daarom ook aannemelijk dat er in de nabije toekomst stappen zullen worden gezet voor het toetreden tot de samenwerking van de Israëlische airline.