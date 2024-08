Reisbranche wil antwoorden van Transavia

Reisorganisaties willen weten hoe de problemen bij Transavia in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het ‘potje begint redelijk vol te raken’.

Reisorganisaties zijn dagelijks urenlang bezig met het zoeken naar alternatieven voor vluchtwijzigingen en lastminute-annuleringen bij Transavia. Vanwege de vele geschrapte vluchtenen technische problemen bij de budgetvlieger moeten de touroperators ‘de klant geruststellen en … op zoek naar een alternatief’, aldus een woordvoerster van brancheclub ANVR. Wel wil ze benadrukken dat het slechts een klein percentage vluchten is dat wordt geannuleerd. Tevens is Transavia een geliefde partner van veel reisorganisaties. ‘Als het goed gaat, wat in de meeste gevallen ook zo is, laat ik dat echt vooropstellen, dan is de klant heel tevreden en de reisorganisatie ook.’

De touroperators blijven in gesprek met Transavia. Maar op dit moment is het ‘roeien met de riemen die je hebt’ volgens ANVR. ‘En na de zomer zullen we de wonden gaan likken en kijken hoe het in de toekomst anders kan zodat we het kunnen voorkomen. Dat is wel de hamvraag die wij nu hebben.’

Verloren vertrouwen

Toch merkt de woordvoerster wel op dat het vertrouwen enigszins verloren is. Ze denkt daarom ook dat het tijd gaat kosten om dat terug te winnen. ‘Je maakt een afspraak, je boekt een vlucht en dan ga je ervan uit dat het goed komt. Onze leden hebben nu zoiets van: dat vertrouwen in Transavia en in het aanbod moet ik wel weer even terugkrijgen.’

Transavia vindt het jammer dat de touroperators zo geraakt worden. ‘Wij vinden het echt heel vervelend als we een vlucht niet kunnen uitvoeren. Dat raakt de passagier, de touroperator, maar ook onze eigen mensen”, reageert de maatschappij. Voor volgend jaar hoopt de budgetvlieger aanpassingen te kunnen maken. ‘Daarin zullen we, gelet ook op de ontwikkelingen in de sector, de nadruk blijven leggen op het hebben van een stabiele operatie. Dit is ook wat passagiers en touroperators van ons verwachten.’ Tevens zal de komst van meer A321neo-toestellen bij Transavia bijdragen aan de efficiëntie van de operatie, is de verwachting.