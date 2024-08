De ene Airbus is de andere niet | Flight Report

De ene Airbus is de andere niet. Delta heeft zo’n zeventig A330’s en ruim dertig A350’s in haar widebody-vloot en voert met beide typen veel intercontinentale vluchten van en naar Schiphol uit. De A330’s zijn onder luchtvaartfans natuurlijk geliefd om de 2-4-2-indeling die normaliter wordt gehanteerd, waar je in de A350 altijd met ten minste twee andere passagiers naast je reist. Tot de A330-vloot van de Amerikaanse maatschappij behoren zo’n dertig neo’s, die gemiddeld iets nieuwer zijn dan de A350’s. De andere veertig zijn echt van een eerdere generatie, de -200’s en -300’s. Tijd om de producten eens te vergelijken.

We vliegen vandaag van Schiphol naar Lima. KLM vliegt daar natuurlijk met een directe lijndienst op, maar voor de afwisseling vliegen we met Delta via Atlanta. In totaal brengen we negen uur en veertig minuten door in een zeventien jaar oude A330-300, registratie N815NW. Geen neo dus, helaas. Na een paar uur durende overstap in Atlanta is bedraagt de vluchtduur naar Lima met de negen jaar jongere A350-900, N568DZ, nog eens 6,5 uur.

Comfort

De A330 heeft een zitplaatsconfiguratie van 2-4-2 (acht stoelen per rij), terwijl de A350 een configuratie heeft van 3-4-3 (tien stoelen per rij), wat mogelijk is dankzij de bredere cabine. Tijdens beide vluchten kozen we voor een raamplaats om een eerlijke vergelijking te maken. Het grote voordeel van de tweezitsconfiguratie aan boord van de A330 is natuurlijk dat de ruimte minder benauwend en overweldigend aanvoelt, doordat er maar één passagier naast je zit. De raamstoel in de A350 voelde dan ook beduidend krapper aan, en het gebrek aan ruimte was duidelijk merkbaar.

De stoelen zelf zijn over het algemeen redelijk comfortabel te noemen. De A330 zat wat minder prettig omdat het kussen vrij hard was, en na vier uur begon dit oncomfortabel aan te voelen. De A350 had iets betere kussens; na zes uur vliegen was er geen ongemak. De armleuningen waren echter een beetje los en wiebelig. Het inflight entertainment-aanbod is bij Delta als altijd verrassend up-to-date en omvat zowel klassiekers als modernere mainstreamfilms.

Daarnaast hadden beide stoelen toegang tot een volledig stopcontact en een USB-poort. Er werden dekens en kussens van behoorlijke kwaliteit verstrekt. De toiletten werden goed schoon gehouden en voorzien van sanitaire voorzieningen. Beide maaltijden waren vergelijkbaar: een voorverwarmd pizza-achtig deeg gevuld met kaas en een tomaatachtige saus.

WiFi

Bovendien boden beide vliegtuigen een wifi-service met verschillende pakketten. De A330 bood gratis wifi voor berichten en een tarief van $21,95 voor browsen op één apparaat voor de duur van de vlucht, naast een pakket van $69,95 voor maandelijkse toegang op Delta-wifi-uitgeruste vluchten. De gratis optie werkte redelijk goed gedurende de hele vlucht, hoewel berichten met enige vertraging werden verzonden en er af en toe glitches waren. Aan boord van de A350 krijgen reizigers de keuze tussen een gratis wifi-verbinding voor berichten en een pakket van $15 voor browsen tijdens de hele vlucht. Helaas voldeed de verbinding juist in de nieuwere A350 pakket niet aan de verwachtingen. Hoewel het de eerste anderhalf uur werkte, was de wifi de rest van de vlucht niet beschikbaar, zelfs niet voor berichten. De bemanning erkende het probleem en het beste advies was om een klacht in te dienen bij de klantenservice. Van een maatschappij als Delta mag, zeker anno 2024, meer worden verwacht, vooral tijdens lange vluchten waarbij extra hoge kosten worden gemaakt.

Service

De cabinebemanning leverde over het algemeen op beide vluchten de goede service die we van Delta gewend zijn. Er waren enkele incidenten waarbij een steward niet erg vriendelijk leek tijdens het serveren van drankjes, maar de verder zeer attente cabin crew liep geregeld door het vliegtuig om bekertjes water of andere drankjes aan te bieden.

Conclusie

Welk vliegtuig uiteindelijk de voorkeur krijgt, hangt af van persoonlijke voorkeuren. Geen enkel vliegtuig is perfect, en er zijn altijd compromissen. Zoals gezegd biedt de oudere A330 meer ruimte met minder comfortabele stoelen, terwijl de A350 een kleinere, meer besloten ruimte heeft met zachtere kussens. Misschien is de modernere A330neo wel het ideale compromis. Afijn, de Delta-bemanning aan boord van beide toestellen is als altijd goed, hoewel de aangeboden services, zoals wifi, wel aan verbetering toe zijn. Zeker als we het vergelijken met een maatschappij als JetBlue.

In essentie was het reizen met beide vliegtuigen een fijne ervaring. Samen met de goede service van de luchtvaartmaatschappij zorgen deze vliegtuigen voor een positief langeafstandsvliegreiscomfort en -service, wat Delta tot een van de beste keuzes maakt.