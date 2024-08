Frontier-vlucht geannuleerd na arrestatie piloot

De reis van tientallen passagiers werd donderdag onverwachts verstoord. Vlak voordat het boarden zou starten werd hun Frontier Airlines-vlucht om een opmerkelijke reden geschrapt.

Het voorval vond plaats op de internationale luchthaven van Houston. De Airbus A320neo van Frontier was net geland en taxiede naar de gate toen de politie al stond te wachten. Nadat alle passagiers van de arriverende vlucht het vliegtuig hadden verlaten betrad de politie het toestel. Op een video is te zien hoe een piloot vervolgens geboeid uit het vliegtuig word gehaald en via een trap aan de loopbrug naar een politieauto wordt gebracht. Naar verluidt werd de vlieger gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld.

Als gevolg van de arrestatie werd de volgende vlucht, F93195, naar Dallas / Fort Worth International Airport geannuleerd omdat er volgens Frontier Airlines ‘niet onmiddellijk een vervangend bemanningslid beschikbaar’ was. De getroffen reizigers kregen een volledige terugbetaling van het ticket of een voucher aangeboden. Een aantal passagiers werden omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare Frontier-vlucht later die avond. A Frontier Airlines Pilot was arrested on aircraft prior to departure at Houston Airport, flight was canceled. Details of the background on such development are yet to be revealed.



Frontier Airlines Statement : "Frontier Airlines can confirm that on Aug. 1, 2024, at George Bush… pic.twitter.com/qb2V7rB6m0— FL360aero (@fl360aero) August 3, 2024

United Airlines

In januari werd om dezelfde opmerkelijke reden een United-vlucht geannuleerd. De United-piloot arriveerde ‘s ochtends op de luchthaven van Edinburgh waar hij zich meldde voor de vlucht naar Newark International Airport. Rond 9 uur lokale tijd werd hij bij de veiligheidscontrole gearresteerd. Het security-personeel zou een taser hebben gevonden in de ingecheckte bagage van de vlieger. Als gevolg van de ontdekking werd de vlucht geannuleerd.