Hoelang zien we de 747 nog vliegen?

Afgelopen week maakte Lufthansa bekend uiterlijk in 2028 afscheid te nemen van haar 747-400-toestellen. Grote Europese maatschappijen als KLM, Air France en British Airways stopten al eerder met hun 747’s wat betreft passagiersvervoer. De Queen of the Skies is een steeds minder geziene machine. Dat doet de vraag rijzen hoelang de 747 nog in de lucht te zien is: een analyse.

Drie maatschappijen

De 747-familie gaat al decennia mee. Er zijn zes varianten waarvan de 747-8 de meest moderne is. Die heeft onder andere vrijwel dezelfde motoren als de 787 meegekregen en ook voor de vleugels is inspiratie opgedaan bij de Dreamliners. De benaming van de 747-8, die op dat vlak een vreemde eend in de bijt is, kan dan ook worden afgeleid van de 787. Het toestel is zestien procent zuiniger dan haar voorgangers maar desondanks heeft het nooit echt weten te verkopen. Slechts drie maatschappijen hebben de 747-8 in hun vloot opgenomen: Air China, Korean Air en Lufthansa.

Korean Air is waarschijnlijk de eerste van de drie die het toestel in de ban doet. Ze heeft namelijk al aangegeven uiterlijk in 2031 te willen stoppen met de 747. Air China lijkt dan de logische opvolger in de rij van pensionado’s. Lufthansa is per slot van rekening de launch customer van de -8 en bovendien werkte zij samen met Boeing om het toestel volledig te optimaliseren. Toch hebben de Chinezen te maken met extreme krapte op de markt. Nu corona voorbij is, vliegt men in China meer dan ooit en kan de maatschappij haar toestellen goed gebruiken. Tevens geldt dezelfde krapte ook voor Lufthansa, die de Queensonlangs een compleet nieuwe cabine gegeven heeft om bij de tijd te blijven. Echter, er zijn ook nog andere maatschappijen die de 747 in hun vloot hebben.

En de vrachtvariant dan?

Die andere maatschappijen zijn uiteraard de cargovliegers. Air France-KLM Martinair heeft zelf nog vier 747-400F-toestellen in haar vloot. De allerlaatste Boeing 747 ooit rolde in december 2022 van de band. Die werd aan Atlas Air bezorgd. Dit toestel, registratie N863GT, is nu ruim anderhalf jaar in gebruik en kan nog wel een aantal jaren door. Sterker nog, vrachtvliegtuigen maken veel minder zogenaamde “flight cycles” door. Met andere woorden, het hele proces van motoren opstarten, opstijgen, vliegen, landen en motoren uitzetten is veel minder frequent bij cargo-toestellen. Bovendien heeft de 747-8F een neus die openklappen kan, waardoor bijzondere objecten makkelijk in- en uitgeladen kunnen worden. Dit is tevens een reden waardoor het toestel geliefd is bij vrachtmaatschappijen en waarom zij het toestel willen strekken. Ten derde, vrachtmaatschappijen zijn ook veel minder prijsgevoelig als het gaat om kerosine. Cargo wordt toch wel vervoerd ondanks de kerosineprijs. Die rekenen de maatschappijen immers door aan klanten. Dit zorgt ervoor dat de vrachtvariant van de 747-8 wellicht nog wel vijftig jaar heeft voordat het met pensioen gaat.

Het is nog niet voorbij

Ter conclusie, de kans dat we de 747 nog wel even zien vliegen, is vrij groot. Tenzij de prijs van brandstof naar werkelijk onmogelijke hoogtes schiet, blijft het toestel rendabel voor vrachtmaatschappijen. De kans dat je als passagier nog een vlucht kunt maken met een 747 zal wel met twee decennia voorbij zijn. Alhoewel het toestel op steeds meer plekken ook geweerd wordt wegens de vervuiling en geluidsoverlast.