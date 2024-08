Nederlands eiland ziet verbindingen groeien

De Braziliaanse maatschappij Azul gaat Curaçao beter met de regio verbinden. Het Nederlandse eiland ziet daarmee het aantal vluchten aanzienlijk groeien.

Vanaf 9 december verdubbelt het Braziliaanse Azul het aantal vluchten tussen Belo Horizonte in Brazilië en Curaçao. Daarmee komt het totaal op vier keer per week. Bovendien verbindt de maatschappij het Antilliaanse eiland met Fort Lauderdale, Florida. Ook deze connectie zal vier keer per week gevlogen worden. Op deze manier krijgen de Nederlandse Antillen en de Amerikaanse stad een directe verbinding met elkaar en kunnen reizigers de bestemmingen op gemakkelijke wijze met elkaar verbinden. ‘Deze nieuwe verbinding Curaçao – Fort Lauderdale biedt de mogelijkheid voor Curaçao om meer toeristen uit dit gebied te ontvangen, terwijl het ook meer reismogelijkheden biedt voor onze lokale bevolking. Azul vliegt op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag’, zo laat de Curacao Tourism Board weten.

De connectie die Azul biedt tussen Belo Horizonte en Curaçao begon met een frequentie van één vlucht per week. Na slechts enkele maanden verdubbelde die frequentie naar twee maal per week en nu, vanaf december, dus vier keer per zeven dagen. De route wordt gevlogen met een Airbus A320. Volgens Azul is er veel vraag op deze route, die de enige directe vliegverbinding tussen het eiland en Brazilië vormt. Azul’s IRM César Grandolfo, liet weten dat het toegenomen frequentie het resultaat is van sterke vraag. ‘Curaçao is reeds een zeer geliefde vakantiebestemming. Het is een eiland met een vriendelijk klimaat en het kan het hele jaar door bezocht worden. Nu voegen we een verbinding toe aan de vlucht die toeristen toestaat Curaçao te bezoeken en vervolgens in Fort Lauderdale te gaan shoppen met hetzelfde kaartje.’