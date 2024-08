Koper gezocht voor Russische Airbussen op Maastricht Airport

Een curator is op zoek naar een koper voor vier Russische vliegtuigen, die momenteel op Maastricht Aachen Airport geparkeerd staan.

Sinds 2019 staan de vier toestellen bij Samco, een vliegtuigonderhoudsbedrijf in Beek. Oorspronkelijk zouden ze hier tijdelijk gestald staan, totdat de Russische eigenaar ze in gebruik zou nemen. Vanwege de oorlog in Oekraïne ging de eigenaar echter failliet en moest hij de vier Airbussen 220-300 opgeven. Door opgelegde sancties moeten de vliegtuigen bij het onderhoudsbedrijf blijven, en mogen ze geen Russische eigenaar meer hebben. De toestellen zijn overgenomen door een Ierse curator, die nu op zoek is naar een nieuwe eigenaar voor de vliegtuigen. Geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen.

De kosten van het parkeren van de Airbussen bedragen 200 tot 300 euro per toestel per dag. Binnenkort zal het totaalbedrag hiervan oplopen tot ruim een miljoen euro. De curator heeft het bedrag voorgeschoten aan Samco, in de verwachting dat er binnenkort een nieuwe eigenaar gevonden zal worden. De opbrengst van de vier vliegtuigen wordt geschat op een bedrag tussen de 100 en 120 miljoen euro.