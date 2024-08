Luizen laten American Airlines-vlucht uitwijken

Een American Airlines-vlucht van Los Angeles naar New York moest onlangs wegens een opmerkelijke reden een tussenlanding maken in Phoenix.

Kort na het vertrek zagen passagiers luizen kruipen over het haar van een medereiziger. Hoewel het niet zo erg is als bijvoorbeeld een ontsnapte slang aan boord, kunnen luizen voor een chaotische, oncomfortabele reis zorgen. Toen de beestjes werden opgemerkt werd direct het cabinepersoneel gewaarschuwd. American Airlines liet weten dat de vlucht vervolgens werd omgeleid wegens de ‘medische behoeften’ van een passagier.

Na aankomst in Phoenix gingen alle passagiers van boord en werden zij voorzien van vouchers voor eten en drinken en een hotelovernachting. De volgende ochtend vertrok het vliegtuig alsnog naar New York JFK, met iedereen aan boord behalve de passagier waarbij de luizen werden gedetecteerd.

Slang

Twee jaar geleden moest een Airbus A320 van AirAsia uitwijken nadat passagiers een slang in de cabine ontdekten. Een passagier legde de ongeïdentificeerde slang op beeld vast, die gesignaleerd werd in de verlichting bovenin de cabine. Met de inzittenden kon het dier geen fysiek contact maken. Dat een dergelijke ongewenste passagier meereist, kan volgens het toenmalige hoofd van veiligheid zomaar gebeuren. ‘Dit is een zeer zeldzaam incident dat van tijd tot tijd in elk vliegtuig kan voorkomen’, stelde hij.