Na mislukte deal Air Europa aast IAG nu op Portugese airline

Nadat IAG afzag van de overname van Air Europa, heeft het moederbedrijf van British Airways en Iberia haar pijlen gericht op het Portugese TAP Air Portugal.

Al vorig jaar gaf Luis Gallego, de CEO van IAG, aan dat TAP precies zou passen bij de luchtvaartgroep. ‘We kunnen gezamenlijk de hub Lissabon ontwikkelen en aanzienlijke waarde bieden aan Portugal en het Portugese volk,’ aldus Gallego tegen Reuters. ‘Onze netwerken zijn zeer complementair met veel mogelijkheden om passagiers vanuit Lissabon te verbinden met Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Afrika.’ Tot op heden is TAP eigendom van de Portugese staat, maar Luís Montenegro, premier van Portugal, wil de maatschappij privatiseren, Naast IAG hebben Lufthansa en Air France-KLM interesse getoond in overname van de airline.

IAG was al sinds 2019 bezig met de overname van Air Europa, toen het een bod van €1 miljard deed op de maatschappij. Deze deal werd later geschrapt als gevolg van de coronapandemie. In 2023 werd opnieuw een poging gedaan, toen de groep €400 miljoen bood. Nadat de Europese Commissie bezorgdheid uitte over concurrentie was de overname echter definitief van de baan. In een verklaring zei IAG dat haar Raad van Bestuur ‘heeft geconcludeerd dat het in de huidige regelgevingsomgeving niet in het belang van de aandeelhouders zou zijn om door te gaan met de transactie.’