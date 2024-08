Vliegtuig crasht op Amerikaanse golfbaan | video

In de Verenigde Staten crashte gistermiddag een eenmotorige Piper PA-28 op een golfbaan. De crash werd vastgelegd door een bewakingscamera.

Het vliegtuig, registratie N135DG, steeg op vanaf McClellan Airport, tien kilometer ten zuidoosten van de stad Sacramento, Californië. Direct na vertrek, op een hoogte van 400 voet, ondervond de Piper een motorstoring. De piloot was niet meer in staat een noodlanding te maken op de luchthaven en besloot te landen in de buurt van een fairway op de Haggin Oaks Golf Course. Het vliegtuig gleed over het gras en kwam vervolgens tot stilstand tegen de winkel van de golfbaan. Hierbij miste het maar net een golfer. De golfer in kwestie, Justin Owens, vertelt aan de Sacramento Bee over de crash: ‘Het gebeurde echt zo snel dat ik niet veel tijd had om te reageren. Het kwam mijn kant niet op, ik bewoog niet. Het gebeurde gewoon in slow-motion.’