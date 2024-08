Vliegtuig van E-Flight Academy maakt noodlanding

Zondagmiddag maakte een vliegtuig van de E-Flight Academy een noodlanding in een grasveld. Volgens de piloot viel de motor onderweg uit.

De Pipistrel Virus van de vliegschool, registratie PH-VFL, was vertrokken vanaf het Duitse Stadtlohn toen er op weg naar Teuge Airport problemen ontstonden. Boven Voorst, ten zuiden van Deventer, verloor de machine hoogte. Ongeveer anderhalve minuut later stond het vliegtuig ten westen van Voorst aan de grond. Op foto’s die na de landing zijn gemaakt is te zien dat de Pipistrel op een grasveld landde, en vervolgens in een maisveld terechtkwam. De piloot, de enige inzittende, bleef ongedeerd.

De Pipistrel Virus is niet een van de elektrische vliegtuigen van de vliegschool. De Virus en Velis Electro zien er van buiten hetzelfde uit, maar de Virus heeft een conventionele Rotax-verbrandingsmotor, terwijl de Velis is uitgerust met een elektromotor. De E-Flight Academy gebruikt de PH-VFL voor lesvluchten, zoals ook tijdens het incident het geval was. De elektrische vliegtuigen kunnen namelijk niet alle vluchten uitvoeren. De Pipistrel Virus heeft bijvoorbeeld een groter bereik dan de Velis, wat essentieel is voor bepaalde lesvluchten. Vliegtuigje maakt noodlanding en beland in maisveld Noord Emperweg Voorst pic.twitter.com/pldsVwWuT9— Brandweer-ambulance-politienieuws (@Brandweer2020) August 4, 2024

Breda Airport

Slechts vier dagen eerder crashte een ander sportvliegtuig in de buurt van Breda Airport. Het toestel, een Aquila A211 met registratie PH-BAG, was net opgestegen toen het om vooralsnog onbekende reden crashte op de snelweg en in brand vloog. Bij het incident kwam de piloot, ook de enige aan boord, om het leven.