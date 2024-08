Vrolijke fly-in van charmante Jodels | Foto’s

Voor het eerst in een paar jaar is er weer een grote Jodel-fly-in op het Europese vasteland georganiseerd.

Op initiatief van twee Duitsers en een Nederlander vlogen zo’n twintig eigenaren en nog eens vele liefhebbers van de karakteristieke houten vliegtuigen afgelopen weekend naar het ‘Jodeltreffen’ op Flugplatz Bienenfarm, iets ten westen van Berlijn. Van daaruit maakten de van origine Franse laagdekkers zaterdag nog een vliegtrip over het – zo blijkt – schitterende noordoosten van Duitsland naar Heringsdorf, waarbij er dankzij het mooie weer ook veel in formatie kon worden gevlogen. Het geheel leverde mooie plaatjes op.

De Jodels vormen een serie Franse, eenmotorige sport-/toervliegtuigen die halverwege de vorige eeuw werden ontworpen door ingenieurs Édouard Joly en Jean Délémontez. De naam “Jodel” is een samentrekking van de eerste letters van de achternamen van de ontwerpers. De vliegtuigen staan bekend om hun opvallende vleugelontwerp, met een licht omhoog gebogen vleugeltip. De houten constructie zorgt ervoor dat de vliegtuigen zowel robuust als licht zijn, wat ze geliefd maakt onder vliegclubs en privévliegers. De Jodels zijn ook in het Verenigd Koninkrijk, waar de fly-in volgend jaar mogelijk plaatsvindt, erg populair.

Pareltjes

In de ‘QUAX’-hangar op Bienenfarm was bovendien een prachtige collectie oldtimers te bewonderen. Bezoekers kunnen er – afhankelijk van het moment – terecht voor onder meer Focke Wulfs, meerdere Boeing Stearmans, een Pilatus P2 en P3 en een Harvard IV. Kers op de taart was de schitterende Stampe ‘D-EBOU’ die even binnen kwam taxiën.