Aer Lingus kijkt opnieuw naar A321XLR

Aer Lingus was oorspronkelijk de Launch Customer voor de Airbus A321XLR. Een geschil met piloten bracht een eind aan de plannen. Nu wordt opnieuw over het toestel gesproken.

De eerste A321XLR voor Aer Lingus was al in Hamburg gespot. De sharklets en staart van het toestel waren voorzien van de huisstijl van de maatschappij. Korte tijd later besloot moedermaatschappij IAG de XLR-vliegtuigen voorlopig niet toe te kennen aan de Ierse airline. Aer Lingus kon tijdens een conflict met piloten namelijk niet garanderen dat de investering in de vloot winstgevend zou zijn. Als gevolg hiervan gaan de eerste Airbus-machines naar Iberia.

Inmiddels zijn de maatschappij en haar piloten het eens geworden over een loonsverhoging. Zo krijgen de vliegers straks bijna achttien procent meer salaris. Volgens Lynne Embleton, CEO van Aer Lingus, maakt de airline nu opnieuw aanspraak op de A321XLR. Er is volgens de topvrouw weer meer vertrouwen om naar nieuwe narrowbody-vliegtuigen te kijken. Wanneer het Ierse bedrijf de machines zou kunnen verwachten is niet duidelijk.

Introductie

De definitieve introductie van de Airbus A321XLR heeft al enige vertraging opgelopen. Waar Airbus de eerste exemplaren van het vliegtuig in het tweede kwartaal van dit jaar hoopte af te leveren, staat dit nu gepland voor het derde kwartaal. Het testmodel ging bijna een jaar geleden voor het eerst de lucht in. De vertraging zal geen gevolgen hebben voor de leverdatum van de meeste A321XLR’s. Vorige maand werd de machine door EASA gecertificeerd.