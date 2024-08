Airbus A320 fors beschadigd door hagelstorm

Foto’s van de Airbus A320 van Uzbekistan Airways met een beschadigde neuskegel doen de ronde op sociale media.

Uit een persbericht van de Oezbeekse maatschappij blijkt dat het ging om een vlucht op zaterdag 3 augustus, van de Russische stad Krasnoyarsk naar Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. De vlucht, met vluchtnummer HY9684, vloog een uur na het opstijgen over de grens van Rusland en Kazachstan. Op een hoogte van 36.000 voet vloog de Airbus, met registratie UK32015, een hagelstorm in, wat vrij ongebruikelijk is op deze hoogte. De hagel beschadigde het cockpitraam. In lijn met de voorgeschreven procedures besloot de bemanning door te vliegen. De landing in Tasjkent verliep zonder problemen.