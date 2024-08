FAA waarschuwt voor scheuren bij 787

De FAA roept gebruikers van de Boeing 787 op inspecties uit te voeren aan het hoofdonderstel van de toestellen. Belangrijke controles zouden tijdens de productie niet zijn uitgevoerd.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit gaf aan dat ze onlangs een rapport ontving van de vliegtuigfabrikant waarin stond dat enkele onderdelen van het hoofdonderstel tijdens de productie niet zijn geïnspecteerd. Uit een onderzoek blijkt dat het gaat om een menselijke fout. Luchtvaartmaatschappijen moeten daarom met name het vergrendelingsmechanisme van het onderstel controleren op scheurtjes. De FAA waarschuwt dat het onderstel kan bezwijken als eventuele scheuren niet worden verholpen.

Boeing had eerder een reeks gebruikers van bepaalde Dreamliners geadviseerd om soortgelijke controles uit te voeren. Hoewel de vliegtuigen aanvankelijk zonder problemen met het hoofdonderstel werden geleverd, zouden de defecte onderdelen tijdens een onderhoudsbeurt alsnog geïnstalleerd kunnen zijn. Volgens de toezichthouder omvat de nieuwe richtlijn daarom alle 787-8’s, -9’s en -10’en.

A380

Het zou dit jaar niet de eerste keer zijn dat EASA, de Europese toezichthouder, luchtvaartmaatschappijen adviseert vliegtuigen te controleren op scheuren. Verschillende operators en onderhoudsbedrijven ontdekten namelijk onverwachte scheuren in de ribben van de vleugels van meerdere A380’s. In maart stelde het bureau daarom een richtlijn op. Uit onderzoek bleek dat het parkeren van de vliegtuigen in bepaalde omstandigheden invloed heeft gehad op de vleugels. EASA merkte op dat de ernst van de scheuren in de vleugel een duidelijke correlatie vertoont met de tijd die een vliegtuig op de grond heeft doorgebracht, geparkeerd of opgeslagen, onder zware omgevingsomstandigheden.