Piloten ontsnappen uit brandende zakenjet

Een zakenjet crashte maandag op Jamestown Airport in de Verenigde Staten. Het toestel ging volledig in vlammen op.

De Cessna 750 Citation X, registratie N750GB, was onderweg van Dunkirk Airport (VS) naar Fort Lauderdale-Executive Airport in Florida. Onderweg meldde de bemanning aan de luchtverkeersleiding dat de stroom aan boord van het toestel was uitgevallen. Ze besloten uit te wijken naar de luchthaven van Jamestown. Het is onduidelijk hoe de nadering en landing precies verliepen.

Naar verluidt maakte het toestel vlak voor de baan een harde landing en boog het vervolgens naar links af waar het in het gras tot stilstand kwam. Door de harde landing vloog de machine in brand. Op foto’s en video’s is te zien dat de zakenjet volledig uitbrandde. Aan boord van de machine waren enkel de twee piloten. Zij konden na de landing op het nippertje het vliegtuig verlaten. Een van de vliegers raakte zwaargewond. Ze werden beide naar een ziekenhuis gebracht. De autoriteiten spraken van een ‘miraculeuze’ ontsnapping. A Cessna Citation aircraft (N750GB) crashed in NY (US), the 2 onboard were injured.



As per sources, cockpit reported loss of electrical power, accident occurred attempting an emergency landing in Chautauqua Jamestown Regional Airport in the Town of Ellicott.



Snelweg

Begin dit jaar crashte een zakenjet op een snelweg in Florida. De vlucht verliep normaal, tot de nadering van Napels Airport. Op slechts enkele kilometers van het vliegveld vielen beide motoren uit. Om te voorkomen dat de machine in een woonwijk zou crashen maakten de piloten een noodlanding op een snelweg. Het toestel botste tegen een auto en een muur en vloog in brand. De drie passagiers wisten het vliegtuig te verlaten. De twee vliegers overleefden het incident niet.