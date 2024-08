Textron viert King Air-jubileum

De Beechcraft King Air viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Ter gelegenheid van het jubileum presenteerde Textron Aviation een speciale editie van de modernste King Air-modellen.

De jubileumversie, ook wel de Crimson Edition genoemd, is ontworpen om de klanten van de afgelopen decennia te vieren. Het toestel heeft een opvallend rood met zilveren kleurenschema en is voorzien van de iconische ‘B’ van Beechcraft op de staart. De eerste leveringen van de jubileum-King Air staan gepland voor 2025. De prijs voor een exemplaar is nog niet bekend. De vliegtuigen zijn gebaseerd op nieuwste King Air-types. De King Air 360 biedt een maximumbereik van ongeveer 3345 kilometer en kan elf passagiers vervoeren, afhankelijk van de configuratie. De kleinere King Air 260 kan maximaal tien personen vervoeren.

In 1964 werd het eerste model van de serie geïntroduceerd, de King Air 90. Sindsdien heeft het tweemotorige turbopropvliegtuig een indrukwekkende reputatie opgebouwd. Beechcraft, tegenwoordig onderdeel van Textron, heeft inmiddels bijna achtduizend toestellen van de King Air-serie geproduceerd. Het toestel is zeer populair wegens zijn veelzijdigheid. Zo worden de machines gebruikt voor zakenreizen, militaire en overheidsdoeleinden, als vliegende ambulances, en andere diensten.

Aanvalsvliegtuig

Textron Aviation produceert ook een ander Beechcraft-vliegtuig, dat in een heel andere markt actief is. De AT-6B, gebaseerd op de Pilatus PC-9, is een licht trainings- en aanvalsvliegtuig. Textron brengt dit toestel in Amerika op de markt als (A)T-6. De Amerikaanse luchtmacht, maar ook de Amerikaanse marine, de Royal Air Force en de Canadese en Griekse luchtmacht hebben de T-6 al in gebruik als lestoestel.