Transavia haalt bestemming voorlopig uit netwerk

Transavia annuleert het hele zomerseizoen de vluchten van en naar Beiroet, de hoofdstad van Libanon.

In eerste instantie besloot de maatschappij de vluchten te schrappen tot 7 augustus. Inmiddels heeft Transavia bekend gemaakt dat de vluchten tot zeker het eind van de zomer uit het schema worden gehaald. Transavia vliegt normaliter vier keer per week van Schiphol naar Beiroet’s Rafik Hariri International Airport. ‘Met deze beslissing bieden we voor de komende maanden duidelijkheid en voorkomen we last-minute annuleringen,’ aldus de Nederlandse airline. Naast het schrappen van de vluchten heeft Transavia ook aangegeven het Libanese luchtruim te mijden.

De annuleringen hebben te maken met de opgelopen spanningen in de grensregio met Israël. Sinds 20 oktober 2023 geldt kleurcode rood in heel Libanon. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders op niet af te reizen naar Libanon, of om het land te verlaten.

Verschillende andere maatschappijen hebben ook besloten tijdelijk niet naar Beiroet te vliegen, waaronder Lufthansa, Eurowings, SWISS en Turkish Airlines.

Transavia annuleerde al eerder vluchten van en naar Tel Aviv (Israël) tot eind maart 2025 en van en naar Amman (Jordanië) tot november 2024.