Boeing 737 geëvacueerd op Brussels Airport

Een Boeing 737-800 van TUI Fly Belgium werd gistermiddag na de landing geëvacueerd op de landingsbaan van Brussels Airport.

Het toestel, met aan boord 174 passagiers, was onderweg naar Brussel vanuit het Griekse Heraklion. Rond 14:30 uur zette de bemanning de nadering in naar Brussels Airport, toen zij een indicatie kregen van brand in de voorste vrachtruimte. De piloten gaven een Mayday-noodsignaal af. De brandindicatie bleef ongeveer vijf tot zes minuten aanstaan maar verdween toen de Boeing de landing op baan 25L inzette. Hierdoor was het onzeker of het toestel na de landing geëvacueerd moest worden.

Tijdens de landing kwam de indicatie terug, waardoor toch werd besloten de passagiers na het landen te evacueren. De brandweer stond stand-by langs baan 25L. Op de landingsbaan verlieten alle passagiers per direct het vliegtuig via de emergency slides. Bij de evacuatie vielen geen gewonden. Na een inspectie aan het vliegtuig was geen rook of brand te vinden in de vrachtruimte. Waarom de indicatie aanging in de cockpit zal nader onderzocht moeten worden.