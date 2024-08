Mag Russische A220 eindelijk van Twente Airport af?

De Russische Airbus A220-300 die sinds 2022 vast staat op Twente Airport, wordt nu te koop aangeboden.

Net als vier andere Russische Airbussen die voor langere tijd gestald staan op Maastricht Airport, mag het toestel vanwege de inval in Oekraïne niet meer in het Europese luchtruim komen. Door de sancties ging de eigenaar van het vliegtuig failliet. De Airbus is inmiddels overgenomen door Ierse curator Teneo Restructuring.

Het toestel werd in begin 2020 gestald op Twente Airport. Oorspronkelijk zou het toestel hier tijdelijk staan, totdat de Russische eigenaar ze in gebruik zou nemen. Dat contract ging echter niet door, waardoor het vliegtuig nog altijd op de luchthaven in Enschede staat geparkeerd.

Voor de vijf Airbussen wordt nu een koper gezocht. De curator is verantwoordelijk voor de verkoop. Teneo Restructuring laat aan Oost Nieuws weten dat de toestellen nog ‘in uitstekende staat’ verkeren. Daarnaast zou er volgens de curator grote belangstelling zijn voor de vliegtuigen. De verwachting is dat ze eind dit jaar verkocht zijn.