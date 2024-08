Europese airline neemt afscheid van Airbus A340

Opnieuw faseert een luchtvaartmaatschappij de Airbus A340-300 uit. Het Spaanse Plus Ultra is een van de weinige airlines die nog met het type vliegt.

Plus Ultra wil haar Airbus A330-vloot verdubbelen en heeft een contract getekend om binnen achttien maanden vijf nieuwe A330’s in ontvangst te nemen. ‘Met deze nieuwe vliegtuigen kunnen we ons aanbod uitbreiden en de CO2-uitstoot per vlucht met dertien procent verminderen,’ zegt Martinez Sola, CEO van de maatschappij. Het verminderen van de uitstoot wordt gerealiseerd door het uitfaseren van haar laatste A340-300, een 23 jaar oud toestel dat in het eerste kwartaal van 2025 met pensioen gaat.

De uitbreiding van de vloot zal Plus Ultra in staat stellen haar routes vanuit Spanje naar Latijns-Amerika te versterken en nieuwe bestemmingen toe te voegen. Deze zomer biedt de airline regelmatig vluchten aan naar Peru, Colombia, Venezuela en Equatoriaal-Guinea, met in totaal 28 wekelijkse vluchten. Behalve lijnvluchten voert de maatschappij ook regelmatig chartervluchten uit voor bedrijven en verhuurt ze haar vliegtuigen soms aan airlines.

Pensioen

De viermotorige Airbus verdwijnt langzaam maar zeker steeds meer uit het luchtruim. Onlangs maakte Lufthansa Group bekend al haar exemplaren de komende jaren buiten dienst te stellen, duidend op de toestellen die momenteel nog in gebruik zijn bij Lufthansa en Swiss. Edelweiss vliegt momenteel ook nog met vijf A340-300’s. Die toestellen maken de komende jaren plaats voor zes zuinigere A350-900’s. De Zwitserse vakantiemaatschappij verwacht dat de laatste A340 de vloot in 2026 verlaat.