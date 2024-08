Spotters balen van maatregel Vliegbasis Volkel

Op Vliegbasis Volkel is vlakbij een populaire spottersplek een grote muur geplaatst. Door de constructie is het niet meer mogelijk om jachtvliegtuigen van dichtbij te bekijken en te fotograferen.

Veel spotters betreuren het dat vliegbasis een muur heeft geplaatst. De betonnen muur is bijna vier meter hoog en negentien meter lang. Omroep Brabant bezocht de spottersplek en sprak een paar bezoekers. ‘Het ziet er niet heel aantrekkelijk uit. Je mist een stuk van het uitzicht,’ aldus spotter Mari. Door de muur is het niet meer mogelijk om op het Operational Readiness Platform (ORP) te kijken. F-16’s en F-35’s taxiën vanaf de shelters naar het ORP. Hier worden onder andere de laatste pre-flight checks uitgevoerd en wapensystemen gecontroleerd voordat de toestellen opstijgen.

Mari vermoedt dat de muur is geplaatst wegens de opgelopen spanningen in de wereld, hoewel de vliegbasis aangeeft dat de muur er alleen is om medewerkers en piloten ongestoord te laten werken. Soms staan fanatieke spotters met hoge ladders en grote lenzen langs het hek, waardoor de privacy van het defensiepersoneel wordt gecompromitteerd. ‘Sommige spotters hebben het zelf verpest’, zegt een andere aanwezige, verwijzend naar de personen met hoge ladders. Hij stelt dat dat niet is toegestaan. Mede daarom zou de muur zijn geplaatst. Het is echter, voor zover bekend, niet verboden om met een dergelijke uitrusting op de spottersplek te staan. Spottertje pesten op Volkel! @Kon_Luchtmacht wil geen pottenkijkers meer en bouwt een hoge muur bij de vliegbasis. Mogelijk op last van 🇺🇸 de Amerikanen, die op het terrein ☢️ 20 B61-12 nukes bewaken (kerntaken NL F-35’s).https://t.co/7tJ3WeLWpj pic.twitter.com/HdnrKV2DJZ— Menno Swart (@MennoSwart) August 5, 2024

Ook op Facebook plaatsen spotters gemengde reacties over de plaatsing van de muur. Enkelingen kwamen al met creatieve oplossingen om de muur te voorzien van een beschildering.