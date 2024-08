A330-cabine bezaaid met eten na turbulentie

Een vlucht van Korean Air kreeg afgelopen weekend onderweg te maken met hevige turbulentie. Meerdere passagiers en cabineleden raakten gewond.

Vlucht KE197 steeg op van Seoul Incheon International Airport met bestemming Ulaanbaatar, Mongolië. Na ruim een uur vliegen, in de buurt van de Chinese stad Tianjin, beleefden de inzittenden vijftien chaotische seconden. De Airbus A330, registratie HL7584, werd door hevige turbulentie heen en weer geschud. Na het voorval lag overal in de cabine eten, dat net door de crew was geserveerd. Van de 281 passagiers raakten er zeker tien gewond. Ook vier cabineleden liepen verwondingen op. Het toestel vervolgde de reis naar Mongolië waar het een halfuur eerder dan gepland landde.

Het incident kwam slechts enkele dagen na het besluit van de maatschappij om een geliefde snack niet meer te serveren. Sinds de Singapore Airlines vlucht waarbij turbulentie voor één dode en enkele gewonden zorgde, zijn veel luchtvaartmaatschappijen hun procedures aan het herzien. Korean Air is hierop geen uitzondering en zegt vaarwel tegen de geliefde Ramyeon-snack. De instant noodles worden namelijk geprepareerd met kokendheet water dat voor brandplekken kan zorgen in het geval van turbulentie. De maatregel gaat echter pas op 15 augustus in. Het is niet bekend of er Ramyeon is geserveerd op vlucht KE197. A Korean Air flight operated by an Airbus A330 aircraft (HL7584) caught by severe Turbulence, left 10 passengers and four cabin crew members injured.



On Sunday around 8am local time, Korean Air flight KE197 departed from the Seoul Incheon International Airport and headed to… pic.twitter.com/3Nx9r58fTn— FL360aero (@fl360aero) August 8, 2024

Alternatief

‘Deze beslissing maakt onderdeel uit van een serie aan preventieve veiligheidsmaatregelen als antwoord op de toegenomen turbulentie, gericht op het voorkomen van brandwonden,’ stelde Korean Air in een persbericht. Als alternatief komt de maatschappij met snacks als hartige broodjes, worstenbroodjes en voorverwarmde snacks.