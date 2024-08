Embraer landt met wiebelend neuswiel | Video

Een Embraer E175 van Horizon Air voerde deze week een vlucht uit voor Alaska Airlines toen het wegens een technisch probleem moest uitwijken.

Alaska Airlines-vlucht AS2020 was onderweg van Seattle naar Redmond, Oregon, toen de piloten een melding ontvingen van een storing in een van de drie hydraulische systemen. Hoewel de Embraer in de buurt was van haar bestemming, besloot de crew uit te wijken en een voorzorgslanding te maken op de internationale luchthaven van Portland. Dat vliegveld heeft een langere landingsbaan en beschikt tevens over een onderhoudsfaciliteit van Horizon Air.

Het effect van de storing was van buitenaf te zien tijdens de aankomst op de luchthaven. Video’s van het voorval tonen namelijk een wiebelend neuswiel bij het landen. Het defecte hydraulische systeem stuurt verschillende functies aan in de Embraer, waaronder de besturing van het neuswiel. ‘We hebben het vliegtuig gewisseld en de passagiers arriveerden ongeveer twee uur later dan gepland op hun bestemming. Het kapotte toestel wordt momenteel geïnspecteerd door ons onderhoudsteam. We verontschuldigen ons voor het ongemak.’, aldus een woordvoerder van Alaska Airlines. That nose gear doesn't look well 😂✈️



Lufthansa A320

Nog geen twee weken geleden had een ander vliegtuig elders een probleem met het neuswiel. Een Airbus A320 van Lufthansa stond toen enkele uren stil op een van de twee landingsbanen van München Airport. Tijdens het uitrollen draaide het neuswiel bij lage snelheid volledig naar rechts, waardoor het haaks op de rijrichting kwam te staan. Het toestel slipte ongeveer twintig meter over de baan terwijl het neuswiel in een hoek van negentig graden bleef staan, voordat het tot stilstand kwam. Alle inzittenden konden de A320 op de landingsbaan veilig verlaten en werden naar de terminal gebracht.