Nieuwe A330neo-klant plaatst bestelling

Cathay Pacific is een nieuwe klant voor de Airbus A330neo en plaatste woensdag een bestelling voor dertig vliegtuigen met opties voor nog eens dertig exemplaren.

‘We zijn blij om de nieuwe bestelling van A330neo-vliegtuigen aan te kondigen. Cathay Pacific vliegt al bijna dertig jaar met de A330. Dankzij het lagere brandstofverbruik en het hogere comfort van deze toestellen kunnen we onze klanten een nog betere ervaring bieden’, zegt Ronald Lam, CEO van Cathay Group, over de order. Met de nieuwe machines wil de maatschappij haar huidige A330-vloot vervangen.

Hoewel de A330neo is ontworpen om lange afstanden af te leggen, zal Cathay Pacific het toestel hoofdzakelijk inzetten op drukke regionale verbindingen. Als het nodig is worden de machines ook voor langeafstandsroutes gebruikt. Volgens Christian Scherer, hoofd van de commerciële vliegtuigentak bij Airbus, kan de maatschappij zo optimaal profiteren van de ‘unieke voordelen’ van de nieuwste Airbus-vliegtuigen. De Europese vliegtuigfabrikant heeft inmiddels van zeker dertig maatschappijen bestellingen ontvangen voor ruim driehonderd A330neo’s.

Geparkeerd

Het is pas twee maanden geleden dat de laatste Airbus A330 terugkeerde in de Cathay-vloot nadat een groot aantal vliegtuigen in 2020 werd geparkeerd. Een aantal Aziatische luchtvaartmaatschappijen, waaronder Cathay Pacific, stalde de toestellen in het midden van de Australische woestijn. In juni vertrok de laatste machine die Cathay in Alice Springs geparkeerd had. Het was één van de 76 vliegtuigen die de maatschappij naar de luchthaven had gevlogen.