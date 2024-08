Noord-Korea bouwt voor het eerst Ilyushin om

Noord-Korea is waarschijnlijk gestart met de bouw van haar eerste A-50-verkenningsvliegtuig. Als basis gebruikt het land een IL-76 van Air Koryo.

De conclusie werd getrokken naar aanleiding van gepubliceerde satellietbeelden. Daarop is te zien dat onderhoud wordt verricht aan een geparkeerde IL-76 op de luchthaven van Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Hoewel de exacte aard van het werk niet duidelijk is, lijkt het erop dat er een radarvoet op het toestel is geïnstalleerd die een draaibare radardome kan dragen.

Mocht de IL-76 inderdaad worden omgebouwd tot een AWACS-vliegtuig, zou het een primeur zijn voor Noord-Korea. Ze beschikten nooit eerder over een dergelijk toestel. Het werk zou ook een nieuwe stap kunnen betekenen in de samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland, gezien de gelijkenissen met de Russische A-50U. Het is aannemelijk dat het werk wordt uitgevoerd met behulp van Russische techneuten en/of materiaal.

Zeldzaam

De drie Noord-Koreaanse Il-76’s, welke allemaal de Air Koryo-livery dragen, worden zelden buiten het land gezien. De toestellen worden doorgaans ingezet voor vrachtveroer op binnenlandse routes. Heel sporadisch worden de Ilyushin’s gebruikt ter ondersteuning van internationale reizen van Kim Jong-un, leider van het land. Toen hij in 2018 als eerste Noord-Koreaanse leider in 32 jaar naar het buitenland vloog werd hij vergezeld door een van de drie transportvliegtuigen.

Uitgeschakeld

Rusland verloor dit jaar al twee keer een A-50. Beide zouden zijn neergehaald door Oekraïne. De aanvallen vonden ver achter de frontlinie en buiten het bereik van Oekraïense luchtafweer plaats en waren daarom opmerkelijk. Volgens sommige Russische bronnen ging het daarom mogelijk toch om eigen vuur.

AWACS

De Beriev A-50 (NAVO-codenaam: Mainstay) is een AWACS-vliegtuig dat oorspronkelijk door de Sovjet-Unie ontwikkeld werd. De Russische luchtmacht beschikt over slechts zes operationele exemplaren van het type dat is gebaseerd op de transportversie van de Ilyushin Il-76. Er staan nog tientallen toestellen in opslag, al is het nog maar de vraag of deze in een luchtwaardige staat kunnen worden gebracht. Aan boord werkt een vijftienkoppige bemanning met een grote rondzoekradar, gemonteerd in een draaibare radardome. Met deze radar kan de Mainstay tien jachtvliegtuigen controleren en geleiden.