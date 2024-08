Vernietigend oordeel over Boeing

Volgens de National Transportation Safety Board (NTSB) had Boeing het 737 MAX-incident begin dit jaar, waarbij een deurpaneel van een Alaska Airlines-toestel werd weggeblazen, kunnen voorkomen.

Tijdens de tweede dag van de hoorzitting over het incident benadrukte Jennifer Homendy, hoofd van de NTSB, dat het ongeval onacceptabel was en dat het probleem al jaren eerder had moeten worden opgemerkt. Ze wees daarbij op een reeks rapporten en beoordelingen die aantonen dat werkzaamheden bij Boeing herhaaldelijk niet volgens de regels verliepen. Ze waarschuwde dat er geen garantie is dat het probleem zich niet opnieuw voor zal doen.

Woensdag, op de eerste dag van de hoorzitting, werd duidelijk dat Boeing van plan is ontwerpwijzigingen door te voeren aan de 737 MAX om het verlies van deurpanelen te voorkomen. ‘Er wordt gewerkt aan een aantal ontwerpwijzigingen waardoor een deurpaneel met een defect pas kan gesloten als dit probleem opgelost is, totdat dit stevig is vastgezet’, aldus Boeing-bestuurder Elizabeth Lund. Ze stelde dat elk deurpaneel vanaf nu bij aankomst in de fabriek voorzien is van een blauw-geel bord met de tekst ‘do not open’ in grote letters.

Alaska Airlines-vlucht

Nadat een vlucht met een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines afgelopen januari een deurpaneel verloor, stonden alle MAX 9-toestellen twee weken aan de grond. Bovendien volgde een verbod van de FAA op productie-uitbreiding, een strafrechtelijk onderzoek en het vertrek van verschillende leidinggevenden bij Boeing. De reputatie van de vliegtuigproducent werd ernstig beschadigd door het incident.

Het deurpaneel van de MAX 9 van Alaska Airlines bleek vier bouten te missen, waardoor het tijdens de vlucht los kwam. Waarom de bouten ontbraken, is onbekend bij zowel Boeing als de NTSB.